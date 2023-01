Um menor, de 16 anos, foi apreendido dentro de um ônibus, por tráfico de drogas na noite desta sexta (06) em Ewbank da Câmara.

Segundo informações da Polícia Militar, um policial estava dentro do ônibus que saiu de Juiz de Fora com destino à Santos Dumont quando se deparou com o adolescente, já conhecido no meio policial por realizar tráfico de drogas, dentro do veículo. Ao perceber a presença do militar, o menor passou a demonstrar nervosismo, ajeitando algo por baixo da blusa.

O policial que estava no ônibus realizou contato com militares de Ewbank que realizaram a intervenção do veículo quando o mesmo chegou na cidade.

O menor foi abordado e com ele foram localizados e apreendidos quatro barras de maconha de tamanhos diferentes e um aparelho celular.

O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Barbacena.

