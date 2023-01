Um acidente automobilístico foi registrado na tarde desta segunda-feira (09) na BR 267 no KM 80, entre Bicas e Juiz de Fora. De acordo com informações iniciais dos Bombeiros, a viatura estava se deslocando para um atendimento na cidade de Mar de Espanha quando se depararam com o acidente.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o condutor já estava fora do veículo. A informação repassada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), é de que o carro teria saído da pista, causando o acidente. Ainda de acordo com a PRF, o condutor é inabilitado. Ele foi atendido e levado pelo SAMU.