O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), através da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Barbacena, propôs, em dezembro de 2022, uma ação de execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) contra o prefeito e contra o município do Campo das Vertentes.

De acordo com o MPMG, em junho de 2017, após a declaração da inconstitucionalidade dos artigos 243 e 244 do Estatuto dos Servidores Públicos de Barbacena, que autorizavam a realização de contratações temporárias, o TAC foi firmado com o objetivo de legitimar novas contratações temporárias e garantir a continuidade dos serviços, até que a Câmara Municipal aprovasse nova lei tratando da matéria.

Ainda de acordo com o MPMG, para zelar pela impessoalidade nas contratações, o acordo colocava como condições a realização de processo seletivo e o prazo de dois anos, prorrogável por mais dois, para a permanência do contratado no cargo. Logo após, em razão da pandemia de Covid-19, foi feito aditamento ao TAC que permite a prorrogação dos contratos temporários por mais um ano.

Porém, o prazo foi ultrapassado, e mesmo com a comprovada melhora no cenário de enfrentamento à pandemia, o gestor municipal realizou somente um processo seletivo e outras contratações, por meio de resoluções, apenas através de análise de títulos, sem a devida comprovação, o que contraria os termos da lei municipal e do próprio TAC.

O Ministério Público também informou que o prefeito foi advertido a respeito do descumprimento do TAC, mas manteve-se inerte, e, somente em dezembro de 2022, publicou no Diário Oficial do município um edital de processo seletivo, ofertando vagas em quantidade muito inferior ao número de contratados pela Administração Municipal.

Na ação, foi informado que é imperioso destacar que as contratações temporárias foram realizadas em larga escala pelo município sem qualquer limite ou parâmetro mínimo, situação verificada ao realizar um comparativo entre a despesa com pagamento de pessoal contratado em outubro de 2021 (R$ 2.260.591,11) e outubro de 2022 (R$ 4.423.415,40).

Conforme o MPMG, o TAC previu que o não cumprimento integral, dentro do prazo estabelecido, sujeitaria não apenas o município, mas notadamente o chefe do Executivo, ao pagamento de multa diária de R$ 500 por dia de atraso. Considerando o período em que houve descumprimento, com cálculos atualizados em novembro de 2022, a multa chega a R$ 173.500. Dessa forma, o MPMG requer à Justiça a citação dos executados para, no prazo de três dias, efetuarem o pagamento da dívida, sob pena, no caso do prefeito, de penhora de bens e, no caso do município, seu devido arresto e indisponibilidade. O valor deverá ser revertido para os próprios cofres do município de Barbacena.

O promotor de Justiça Vinícius de Souza Chaves ressalta que “em hipótese alguma o Ministério Público pretendeu proibir ou impedir que novos contratados temporários ingressassem nos quadros da deficitária Administração Pública de Barbacena, mas apenas coibir admissões por apaniguamento, amizade, politicagem, ou outros fins escusos”

