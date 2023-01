A cidade de Antônio Carlos decretou situação de emergência devido as chuvas que vem atingindo o município. O documento foi assinado no último domingo (08). Ruas estão alagadas, estradas vicinais estão bloqueadas e as atividades econômicas dos produtores pecuaristas e rurais estão comprometidas. O pátio da prefeitura da cidade foi tomado pelas águas.

