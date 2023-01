Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos pelo crime de tráfico na tarde desta segunda (09) no bairro Bom Pastor em São João del-Rei.

Segundo informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima informava que dois indivíduos, oriundos de Manhumirim em Minas Gerais, estariam em uma casa no bairro Bom Pastor realizando tráfico de drogas e ostentando arma de fogo na rua.

Após a polícia bater na porta do endereço solicitado os adolescentes subiram ao terraço e arremessaram objetos em direção às residências vizinhas.



Durante os trabalhos, os militares localizaram trezentos e vinte e quatro pedras de crack, embaladas e prontas para a venda, quatro pedras brutas e uma bucha de haxixe. Esse material foi arremessado pelos adolescentes do terraço da casa.



Mediante autorização, os militares também vistoriaram a casa dos adolescentes e encontraram quatro pedras de crack, no chão do terraço, de onde os menores arremessaram os objetos.

Nos cômodos um papel e um plástico filme, com pedaços esfarelados de droga; um simulacro de arma de fogo (tipo Airsoft), R$724 e dois celulares.

Os adolescentes foram apreendidos juntamente com os materiais ilícitos e conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil.

FOTO: PMMG - Adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas em São João del-Rei

PMMG - Adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas em São João del-Rei

Tags:

#leiaoflu | #oflu | 7 | adolescentes | Amazônia | apreensão | assassinato | Campo | Campos dos goytacazes | Comunidade de Vila Kosmos | Crime | Delmiro Gouveia | DPCA | Drogas | Estrada de Ponta Negra | Fescan | Frogas | Furto | Geral | Itaipuaçu | Itaocara | Jornal O Fluminense | Lavagem de Dinheiro | Lesão corporal | Maricá | Menor infrator | Niterói | O Fluminense | O Menino Que Não Sabia Chorar | Ônibus | operação | PM | Polícia | polícia civil | Polícia Federal | Polícia Militar | Preso | Presos | prisão | Quadrilha internacional | roubo | Sapê | Sorocaba | Tráfico | tráfico de drogas | Tribunal do tráfico | Vila Alpina | Violência