Uma ponte que existe na rodovia MGC 265, entre os municípios de Mercês e Rio Pomba, ficou completamente submersa pelas águas do rio Pomba devido às constantes chuvas que assolam a região.

Com isso, a rodovia, na altura do KM 135, encontra-se interditada. A Polícia Militar Rodoviária pede para que os motoristas esperem o nível de água do rio baixar para seguir viagem. Ainda não há previsão para desobstrução da via.





