A estrutura da ponte próxima à comunidade “Olhos D’água”, em Santa Bárbara do Tugúrio, está comprometida e o tráfego de veículos está totalmente interditado desde as 9h, manhã desta terça-feira (10).

O local fica no km 14, saindo da cidade em direção a Mercês, Paiva, Oliveira Fortes (dentre outras cidades) e uma grande fila de caminhões já se forma no trevo da cidade de Santa Bárbara do Tugúrio, aguardando uma solução.



De acordo com populares, surgiu um buraco na cabeceira da ponte e autoridades do município aguardam engenheiros do DER de Ubá para uma avaliação, porém não há previsão de chegada dos engenheiros, que estão atendendo outras demandas na circunscrição. Segundo nota da Polícia Militar Rodoviária, o local está sinalizado.

