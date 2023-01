Os municípios de Alfredo Vasconcelos e Antônio Carlos registraram, respectivamente, ocorrências de alagamento e inundação devido às chuvas que atingem o estado de Minas Gerais.

Alagamento no Município de Alfredo Vasconcelos

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados na madrugada desta terça (10) para atender uma ocorrência na Rua Luiz Laércio de Oliveira, 108, bairro Araújo, Alfredo Vasconcelos.

No local duas pessoas ilhadas, uma delas com dificuldade de locomoção. Os militares realizaram um estudo da situação, avaliando todos os riscos envolvidos, para resgatar as vítimas.

A COMPDEC do município esteve presente e auxiliou nos trabalhos. Houve diversos pontos de alagamento naquela área e todos estão sendo acompanhados pelos militares.

FOTO: CBMMG - Alagamento em Alfredo Vasconcelos

Inundação no Município de Antônio Carlos



Na noite desta segunda (09) doze pessoas ficaram ilhadas no Povoado Parada Araújo no bairro Sagrada Família.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a residência teria sido alagada, impossibilitando que seus moradores saíssem, ficando ilhados.

Ao chegarem no local, os militares realizaram um estudo da situação, avaliação dos riscos envolvidos para definir as rotas de acesso. Em seguida, foi possível encontrar todas as vítimas, que estavam bem e sem ferimentos, não sendo necessário realizar seu salvamento pelo meio aquático.

A COMPDEC do município foi acionada para registro e providências cabíveis.

FOTO: CBMMG - Inundação em Antônio Carlos

FOTO: CBMMG - Inundação em Antônio Carlos