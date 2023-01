Vários deslizamentos de barrancos em função de uma cabeça d'água foram registrados no município de Senhora dos Remédios, na altura da Serra do Japão na tarde desta terça-feira (10). O trecho liga as cidades de Senhora dos Remédios e Ressaquinha. Os deslocamentos de terra provocaram a interdição na Rodovia AMG-420, onde a Polícia Militar e a Defesa Civil do município estão atuando para desobstruir a via. No momento, os órgãos aguardam a chegada de uma retroescavadeira para liberar o acesso da via que permanece interditada nos dois sentidos.







