Um deslizamento de terra foi registrado na BR-040, no KM 769 entre Juiz de Fora e Ewbank da Câmara na tarde desta terça-feira (10). Além disso, houve também a queda de uma árvore no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito nas duas pistas já estão liberados no sentido Rio de Janeiro. Equipes da PRF e Via 040 estão no local.





