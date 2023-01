Nesta terça-feira (10) dois foragidos da justiça, de 40 e 29 anos, foram presos em Andrelândia e São João del-Rei.

ANDRELÂNDIA



Segundo informações da PM, na manhã de terça-feira (10) durante patrulhamento da Polícia Militar, os policiais se depararam com o suspeito, de 40 anos, residente do Bairro Rosário, o qual estaria na condição de foragido da justiça.

O homem foi preso, e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.



SÃO JOÃO DEL-REI



De acordo com informações da Polícia Militar, na tarde de terça-feira (10), os policiais militares

receberam informações de que um indivíduo, identificado como sendo um homem, de 29 anos, residente no Distrito do Rio das Mortes, estaria foragido da justiça.

Equipes iniciaram o rastreamento, localizando o suspeito, que foi abordado no Bairro Cidade Verde, e submetido a busca pessoal, mas, não estava com nada ilícito em sua posse. Entretanto, ao ser realizada consulta no sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em nome do suspeito.

O homem foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

