Uma mulher, de 49 anos, caiu em golpe pelo whatsapp e perdeu mais de R$1 mil reais na tarde desta terça (10) em Ritápolis.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima contou que recebeu uma mensagem no Whatsapp de uma pessoa dizendo ser a sua irmã e utilizando a mesma foto de perfil. A pessoa solicitou que a vítima realizasse um PIX no valor de R1.890 para um CPF diverso, mas a vítima não tinha esse valor disponível. O golpista então gerou um boleto no valor de R$1.100, vinculado a um outro CPF, que foi pago pela vítima em uma casa lotérica.

Após o pagamento do boleto, o golpista pediu mais dinheiro à vitima, através do pagamento de outros boletos. Neste momento, a mulher desconfiou e conseguiu falar com a irmã confirmando o golpe.



A ocorrência foi devidamente registrada, para demais providências.

Tags:

Coronavírus: golpes no WhatsApp atingem milhões de brasileiros