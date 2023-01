Dois homens, de 47 e 58 anos, foram presos na tarde desta terça (10) após comprarem uma bicicleta furtada em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, após levantamentos os militares identificaram o suspeito, um homem de 40 anos, de ter furtado uma bicicleta no dia 04 de janeiro deste ano. Os policiais abordaram o homem que confessou a autoria do crime e informou que havia vendido a bicicleta para um homem, de 58 anos, morador do bairro Novo Horizonte.

Os militares foram ao local e o indivíduo confirmou ter comprado a bicicleta por R$200 e depois vendeu para um outro indivíduo, de 47 anos, morador do Bairro São Sebastião.



Os militares encontraram o terceiro suspeito que confirmou a compra da bicicleta. Os homens foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, junto com a bicicleta recuperada.





