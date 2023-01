Em busca do autores de dois homicídios cometidos nos dias 12 e 24 de dezembro de 2022 em bares de Conselheiro Lafaiete, a Polícia Civil realizou operação em residências do município. No primeiro ponto visitado pelos policiais foram apreendidos diversos materiais de interesse para a investigação. De acordo com a equipe, uma pessoa foi conduzida à delegacia.

No segundo endereço, uma segunda pessoa foi detida por uso de drogas ilícitas. Em posse dela os policiais encontraram uma bucha de maconha, pontas de cigarro da mesma substância e

um cachimbo.Um dos suspeitos, de 18 anos, conforme a Polícia Civil, tinha um mandado de prisão solicitado pela Polícia Civil e decretado pela Justiça, após as investigações apontarem o envolvimento dele no crime.

O segunda envolvido, também de 18 anos, foi preso durante a operação. Conforme a delegada Elenita Pyramo, que preside o inquérito policial, a equipe responsável pela investigação dos homicídios reuniu provas que demonstram que o suspeito foi responsável por dois atentados ocorridos em Conselheiro

Lafaiete, ambos em bares, sendo um no bairro Siderúrgico e outro no bairro São

João.

Conforme reforça a autoridade policial, na tarde do último dia 12 de dezembro, dois indivíduos armados chegaram a um bar situado no bairro Siderúrgico, à procura da vítima, de 17 anos, que conseguiu fugir pulando um muro. Um dos suspeitos chegou a atirar, porém sem atingir qualquer pessoa, enquanto o segundo envolvido disparou para o interior do bar, contudo ninguém foi atingido.



Na tarde do dia 24 de dezembro, o mesmo indivíduo entrou armado em um bar no Bairro São João, realizado vários disparos de arma de fogo contra a vítima, de 33 anos, que foi atingida em várias partes do corpo, sendo socorrida e levada ao hospital local.

Tags:

#oflu | apreensão | Araçariguama | Ataque à produtora porta dos fundos | Baixada Fluminense | Cidades | Civil | Confronto Armado | Cracolândia | Drogas | Geral | Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado | Guarus | Homicídios | Investigação Criminal | Itaipu | Jornal O Fluminense | Juízes estaduais | Justiça | Mandado de busca e apreensão | milícia | MPRJ | Niterói | O Fluminense | operação | Polícia | polícia civil | Polícia civil São Gonçalo | Polícia Militar | Policiais Civis | Porta dos Fundos | Presos | prisão | quadrilha | Rio de Janeiro | São Paulo | TJRJ | Tráfico | tráfico de drogas | Tribunal do tráfico