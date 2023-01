A parte que sobrou de um imóvel de três pavimentos localizado no Bairro Monsenhor Mário, próximo ao Posto de Saúde do Santa Cecília, em Barbacena, parcialmente derrubado na última segunda-feira (9), caiu completamente nesta quarta-feira (11). De acordo com informações publicadas pelo Portal Barbacena Online, restou apenas parte da fachada da edificação colapsada.



Segundo o Corpo de Bombeiros, as casas próximas já haviam sido interditadas pela Defesa Civil para a demolição da casa que estava comprometida. Na segunda-feira, havia seis pessoas no local, no momento em que o desabamento aconteceu. Cinco delas conseguiram sair sem ferimentos e o rapaz de 24 anos, ao retornar para dentro do imóvel, foi atingido pelo colapso da estrutura e veio a óbito.





