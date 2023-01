Um caminhão pegou fogo na noite desta quarta-feira (11) na Avenida do Contorno, no bairro Nossa Senhora Rosa Mística, em Rio Pomba. De acordo com informações, algumas residências também teriam sido atingidas pelo fogo. Equipes dos Bombeiros já estão no local para debelarem as chamas.

A via teve que ser fechada. De acordo com a PM de Rio Pomba, o motorista teria informado que o eixo do caminhão teria quebrado e o mesmo perfurado o veículo. A PM informou também que populares tentaram saquear a carga, o que teria gerado o incêndio. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não há informações sobre vítimas do acidente. Equipes do SAMU, PM e da Defesa Civil também estão no local no atendimento a ocorrência.