A Comunidade Menino Jesus foi um dos pontos mais afetados pelas chuvas no município de Astolfo Dutra, em função das chuvas dos últimos dias. Na manhã desta quarta-feira (11), equipes dos Bombeiros, Defesa Civil e do setor da Secretaria de Assistência Social atuaram no atendimento das ocorrências pelo município. Na Comunidade Menino Jesus foram identificados vários pontos de alagamento além de locais em que as águas invadiram as casas. De acordo com a Prefeitura de Astolfo Dutra, as ruas Almir Loures, Páscoa Benini, Manoel Hipólito, Olyntho Almada e a Praça Atílio Bonfante (Rodoviária) também ficaram alagadas.

FOTO: Divulgação Prefeitura de Astolfo Dutra - Barco foi utilizado para transportar moradores em ruas alagadas pelo transbordamento do Rio Pomba

Diferente da última cheia, em que famílias precisaram ser encaminhadas a abrigos, apesar de ter registrado desalojados pelas chuvas, nenhuma família, de acordo com a Secretaria de Assistência Social precisou deste tipo de atendimento.

Em alguns pontos foram utilizados dois barcos para fazer a travessia das pessoas, na Rua Páscoa Benini. Uma das principais preocupações são as cheias do Rio Pomba, acompanhadas de perto pelos órgãos. O rio chegou a ter 475,8 mm³/segundo de volume por volta das 14h.

De acordo com a secretária Municipal de Assistência Social, Regina Soldati, ao longo do dia a água baixou e a situação foi, aos poucos sendo controlada. Ela confirmou que famílias ficaram desalojadas e havia uma preocupação especial com a população ribeirinha, que fica na parte mais baixa, onde a inundação é mais grave. O que impede o acesso à outra parte da cidade. "Mas a Defesa Civil conseguiu fazer uma atuação com bastante sucesso, junto com o corpo de Bombeiros. As famílias estão bem assistidas, bem aparadas, inclusive, com doações de cestas básicas, o que está no nosso alcance, estamos fazendo", detalhou a secretária.

O município recebeu nesta quarta-feira (11) uma doação de uma tonelada e meia de alimentos destinada pelo deputado estadual Rafael Martins (PSD), que será destinada às famílias afetadas pela cheia do Rio Pomba. Apesar do volume de água ter baixado ao longo do dia, a orientação é de que as pessoas se mantenham em alerta. "Não temos certeza se vai continuar dessa forma. Então, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Assistência Social permanecem em alerta, com equipes em prontidão, para dar apoio e suporte", reiterou Regina.