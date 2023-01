As chamas que atingiram um caminhão carregado de etanol no início da noite desta quarta (11) já foram controladas, porém o tráfego na MG 133 em Rio Pomba interditado.

A Polícia Militar Rodoviária informou que os veículos de quatro rodas e motocicletas podem passar por dentro do município. Já os demais veículos podem utilizar a MG 353 por Coronel Pacheco como desvio.

A equipe do Corpo de Bombeiros continua no local realizando a prevenção e aguardando a retirada do tanque.





