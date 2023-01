Dois foragidos da justiça, de 20 e 44 anos, foram presos nas cidades de Santos Dumont e Barbacena nesta quarta-feira (11)

SANTOS DUMONT



Segundo a Polícia Militar, na manhã de quarta(11), durante o patrulhamento pelo Bairro

São Sebastião, os policiais visualizam o homem, de 20 anos, que já era conhecido do meio e que possuía um mando de prisão em aberto, andando pela rua.



Os militares realizaram a abordagem e prenderam o homem que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.



BARBACENA



De acordo com a PM, na tarde de quarta (11), durante o patrulhamento pelo Bairro Monte Mário, os militares viram o homem, de 44 anos, já conhecido no meio, em atitude suspeita.

Ao abordá-lo, os militares realizaram pesquisa no sistema que constatou que o homem possuía um mandado de prisão em aberto.

Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

