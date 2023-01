Moradores do Bairro Gaspar viveram momentos de tensão no final da manhã desta quinta-feira (12). Parte de um barranco cedeu na rua 7 de Setembro e invadiu dezenas de casas localizadas abaixo.

Felizmente não houve feridos, apenas danos materiais. Imediatamente a Defesa Civil foi acionada e compareceu ao local que já estava sendo observado desde a semana passada.

Representantes das secretarias de Obras e Desenvolvimento Social acompanharam o prefeito Marcos Guarino na visita. Os moradores que residem em áreas de risco estão sendo cadastrados.

Diante do risco de mais deslizamentos, a prefeitura tomou a decisão em conjunto com a Defesa Civil de interditar as ruas 7 de Setembro e Eduardo Braga. Outras vias também poderão ser interditadas no decorrer do dia.

Os moradores foram orientados a deixar suas casas e irem para residências de parentes. Aqueles que não tiverem para onde ir serão disponibilizados abrigos pela prefeitura.

A Secretaria de Obras do município informou que um grupo de geólogos, especialistas em contenção de solo virão de Belo Horizonte à Muriaé na próxima semana para orientar os trabalhos realizados pela Defesa Civil e órgãos da Prefeitura.

Ainda não há números oficiais de desabrigados e desalojados no bairro.

Para prestar apoio aos moradores, a Terceira Igreja Batista localizada no bairro, abriu suas portas para receber os moradores. As polícias Militar e Civil também acompanhou todos os procedimentos.

Recursos para Muriaé

Durante a visita, o prefeito de Muriaé, Marcos Guarino estava acompanhado da deputada federal eleita, delegada Ione, de Juiz de Fora. Em entrevista à Rádio Muriaé, ela informou que irá destinar um recurso de R$ 1,8 milhões para o reparo de áreas afetadas pelas chuvas

