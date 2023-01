Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram detidos pela Polícia Civil com 1.043 pinos de cocaína, no município de Bicas, na Zona da Mata mineira, na noite dessa quarta-feira (11). De acordo com a Polícia Civil, também foram localizados um recipiente contendo grande quantidade de cocaína em pó - suficiente para preencher uma quantidade aproximada de 400 pinos -, uma balança de precisão, duas munições calibre .38 e vários outros materiais utilizados para embalar a droga.

A delegada Flávia Granado, relatou que ação foi possível, após trabalhos investigativos que identificaram o imóvel utilizado para preparo e venda da droga. Os policiais civis entraram a edificação e realizaram a apreensão em flagrante dos adolescentes.

