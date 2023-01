Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por extorsão e estelionato em Leopoldina nessa terça-feira (10). De acordo com a Polícia Civil, que realizou a prisão com apoio da Polícia Militar, o suspeito chantageava pessoas conhecidas em Além Paraíba e região. O autor fazia contato com as vítimas, que eram conhecidos dele e da esposa dele, por meio de aplicativo de mensagens. Segundo o delgado Thiago Carvalho Couri, ele descobria algum segredo ou informação íntima das pessoas e passava a ameaçá-las, exigindo dinheiro para não divulgar o que sabia.



As investigações apontaram que o homem utilizava as contas bancárias da esposa dele e de seu próprio pai para receber os valores cobrados das vítimas. O autor foi identificado, qualificado e indiciado em 2022, porém, mesmo sabendo da investigação, continuou chantageando duas meninas em Além Paraíba.



Já no início de 2023, ele voltou a extorquir outra vítima na cidade, que chegou a efetuar depósitos na conta do pai do suspeito. Essa pessoa, conforme o delegado, procurou a Polícia Civil em Além Paraíba e relatou o ocorrido, tendo, de imediato, os policiais civis identificando o responsável. Diante dos fatos, levantamentos apontaram que o homem estava na cidade de Leopoldina, onde ele foi preso com o aparelho de celular dele, objeto do crime.



O investigado confessou a prática criminosa, bem como disse que utilizava o aparelho de sua esposa, que não tinha conhecimento dos fatos. Após a formalização do flagrante na delegacia, ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.