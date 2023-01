Uma pessoa morreu após sofrer um acidente na BR 116, no KM 740, em Laranjal na tarde desta quinta-feira (12). De acordo com a ocorrência, a colisão entre um carro e uma carreta resultou na morte de um dos envolvidos.

Além disso, a carreta caiu da ponte e caiu nas águas do reservatório da Usina Hidrelétrica Barra do Braúna. O condutor da carreta conseguiu escapar. De acordo com a PRF, o trânsito apresenta lentidão de um km em ambos os sentidos. A ocorrência ainda está em andamento. O Corpo de Bombeiros segue no local.





Tags:

acidente | Além Paraíba | BR-116 | PRF