Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido na tarde desta quinta (12), pelo crime de tráfico de drogas no bairro Araçá em São João del-Rei.

Segundo informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que o adolescente, morador do bairro, estaria praticando tráfico de drogas na região.

Os militares se deslocaram até o local e visualizaram o menor em uma rua parado próximo à sua casa. Ao avistar a PM, ele acelerou os passos para entrar em sua residência, mas foi abordado no corredor. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram um celular.

Um familiar do adolescente autorizou que a equipe da PM entrasse em sua casa para efetuar uma busca. Foi encontrada, no meio de uma vegetação e escondida no chão, uma sacola contendo vasto material para o embalo de drogas, cinco buchas de maconha embaladas e prontas para comercialização, um tablete de maconha, trinta e sete pedras de crack, um simulacro de arma de fogo, uma balança, R$57,55 e dois celulares.



O menor foi apreendido em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia junto com o material encontrado.

FOTO: PMMG

