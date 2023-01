Um homem, de 19 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas na noite desta quinta (12) em Ressaquinha.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição recebeu informações de que o homem estaria em posse de uma arma de fogo e a arma estaria no interior de um carro, um Palio prata.

Os militares encontraram o veículo no centro da cidade e realizaram a abordagem. O suspeito estava dentro do carro na companhia de uma adolescente, de 14 anos. Durante as buscas, foram localizados treze pinos de cocaína, R$77 e um celular.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

PMMG - Homem, de 19 anos, é preso por tráfico de drogas em Ressaquinha

