Um homem, de 24 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta (12) após fugir de uma abordagem policial que resultou na apreensão de dois adolescentes, de 17 anos, e mais de mil pinos de cocaína, em Bicas.



Segundo informações da Polícia Civil, o homem é suspeito de ser proprietário da droga e outros materiais apreendidos nesta quarta (11). A delegada Flávia Granado contou que o homem foi localizado em um hospital, após troca de informações com a Polícia Militar de Minas Gerais.

"Na manhã de ontem, policiais militares, cientes de que a Polícia Civil já teria reconhecido o terceiro homem e de que estaria em busca da localização dele, recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo suspeito teria dado entrada em um hospital da cidade com suspeita de fratura no pé e, prontamente, entrou em contato com a Delegacia de Polícia Civil em Bicas", explicou, relatando que uma equipe de investigadores compareceu ao hospital e realizou a prisão em flagrante do terceiro homem, suspeito de ser o dono da droga e dos demais materiais.

Após a formalização do flagrante na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça

