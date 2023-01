Um homem, de 22 anos, ficou ferido após ser acertado por um tiro disparado com direção ao chão na, na noite desta quinta (12) em Barroso.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava, no dia anterior, do lado externo de um estádio onde acontecia um evento esportivo. Em determinado momento, dois indivíduos, um adolescente de 16 anos e um jovem de 19 anos, ambos armados com um revólver, efetuaram vários disparos para o chão, porém um dos disparos acertou a perna esquerda da vítima.

Em seguida, ambos fugiram sentido ao bairro Nova Barroso. A PM segue no rastreamento dos suspeitos.