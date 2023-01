Quatro ônibus e dois micro-ônibus ficaram completamente destruídos após a garagem da Viação Ubá pegar fogo, na noite desta quinta (12).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 23h. A situação foi controlada pela equipe com o apoio do caminhão pipa da cidade. Ainda não se sabe a causa do incêndio.

Ninguém se feriu.

Tags:

Carro | Defesa Civil | Fogo | Icaraí | incêndio