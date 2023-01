Um jovem de 20 anos foi preso por suspeita de envolvimento em um roubo de motocicleta, nas MG 129, nas proximidades do Bairro Tiradentes, em Ouro Branco, na última quinta-feira (12). De acordo com a ocorrência, o dono do veículo, de 35 anos, entrou em contato com a PM alegando que foi abordado por dois homens, um deles armado aparentemente com um revólver. Os suspeitos levaram a moto e seguiram em direção a cidade de Conselheiro Lafaiete.

Após acionar a PM, os militares conseguiram identificar e localizar um dos suspeitos. Com ele, foi encontrado munições e uma arma. Ele foi preso e levado para a delegacia. O outro autor não foi encontrado, bem como a motocicleta roubada.