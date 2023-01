Um idoso de 67 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo na última quinta-feira (12), na cidade de Jaceaba. De acordo com a PM, foram recebidas informações de que o homem estaria negociando uma arma de fogo. Após as investtigações, o idoso foi abordado pelos militares e com ele, foi apreendido um revólver calibre 32 e duas munições. Ele foi preso e levado para a delegacia.





