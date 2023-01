Um homem, de 32 anos, desapareceu após pular de uma ponte no rio Paraopeba, na tarde deste domingo (15) em Jeceaba.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas que estavam com a vítima disseram que os mesmos estavam saltando da ponte da Usina Cia Paulista de Ferro que liga com rio Paraopeba, local onde há muitas áreas de risco. Em determinado momento a vítima após saltar veio a submergir em uma área de grande refluxo do rio, não sendo mais vista.

Os Bombeiros Militares de Congonhas aturam com técnicas de salvamento aquático em corredeiras e também mergulho livre e realizaram 5km de buscas ao longo do curso do Rio não localizando até o anoitecer, momento em quem foi interrompido as buscas por conta da baixa visibilidade, o corpo do homem.

As buscas foram retomadas na manhã desta segunda (16).

FOTO: CBMMG - Homem se afoga após pular de ponte no rio Paraopeba

CBMMG - Homem se afoga após pular de ponte no rio Paraopeba

Tags:

Afogamento | Mergulhadores | Rio Paraíba do Sul