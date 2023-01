Dois homens, de 23 e 38 anos, foram presos e um menor, de 17 anos, apreendido por tráfico de drogas nas cidades de São João del-Rei e Santa Cruz de Minas neste fim de semana.

SÃO JOÃO DEL-REI



Segundo informações da Polícia Militar, na noite de sábado (14), por volta das 20h16, os militares em

patrulhamento pela Vila Santa Terezinha se deparam com um veículo, estacionado nas proximidades de uma residência, onde indivíduos se portavam de forma suspeita.

Com a presença da viatura, um deles entrou na casa e o outro, o suspeito de 38 anos, condutor do veículo, iniciou tentou fugir, mas, foi abordado.

Ao ser efetuada busca no interior do carro, os militares localizaram três pedras de crack.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Plantão junto os materiais ilícitos apreendidos.

SANTA CRUZ DE MINAS



De acordo com a Polícia Militar, na tarde deste domingo (15), por volta das 16h53, durante patrulhamento pelo Bairro Cascalho, uma equipe PM deparou com um indivíduo, identificado como sendo o menor, de 17 anos, que, ao perceber a presença policial, correu para dentro de um local, em meio à mata, segurando uma pochete.

Realizou-se o cerco ao redor da área de vegetação e os militares conseguiram localizá-lo, efetuando sua abordagem.

Próximo à uma trilha, embaixo de umas folhagens, os policiais encontraram dezenove buchas de maconha, vinte pedras de crack, dezessete papelotes de cocaína um celular e R$25.



Um dos familiares do adolescente, um homem de 23 anos, reagiu à sua apreensão, mas, foi contido pelos militares.



O homem foi preso e o menor apreendido. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de plantão junto com material apreendido.

FOTO: PMMG - Menor é apreendido com drogas em Santa Cruz de Minas

