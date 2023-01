Dois foragidos da justiça, um homem de 47 e um de 28 anos, foram presos nesta segunda-feira (16) nas cidades de Barbacena e São João del-Rei.

BARBACENA



Segundo a Polícia Militar, na noite desta segunda(16), durante o patrulhamento pelo Bairro Passarinhos, militares visualizaram alguns indivíduos que estavam em um local que é usado constantemente para tráfico e uso de drogas, os quais são conhecidos no meio policial.

A PM fez a abordagem e constatou que havia um mandado de prisão em aberto de um dos homens que estavam no local, já conhecido no meio policial pela prática de furto e com passagens por roubo e homicídio.

O foragido, de 47 anos, foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

SÃO JOÃO DEL-REI



De acordo com a Polícia Militar, na noite desta segunda (16) por volta das 19h53, uma equipe da PM compareceu em uma residência situada no Bairro Pio XII, após uma denúncia anônima, para prender o homem, de 28 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto.



No local, o suspeito foi abordado, preso e conduzido à Delegacia de Polícia.

