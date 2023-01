O corpo de um jovem, de 19 anos, que se afogou enquanto nadava em uma cachoeira próxima a área urbana de Mar de Espanha na tarde desta terça (17) foi encontrado na manhã desta quarta (18).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados nesta terça (7) após o jovem submergir na cachoeira e não ser mais visto. As buscas começaram na terça e foram interrompidas por volta das 19h30 sendo retomadas na manhã desta quarta às 6h.

Ainda, de acordo com a guarnição, por volta das 08h40, desta quarta as equipes do Corpo de Bombeiros que estão empenhadas nas buscas pela vítima, conseguiram localizar o corpo do jovem. Ele foi encontrado nas proximidades de onde se afogou.

O corpo foi encaminhado para o IML para as demais diligências



