Um motorista, que não teve a idade revelada, teve sua carga roubada enquanto descansava em um posto de gasolina, na BR 040 em Alfredo Vasconcelos na madrugada desta quarta (18). A carga foi recuperada próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual na BR 265.

Segundo informações da Polícia Militar, durante o patrulhamento os militares viram um homem em um posto de combustível que desembarcou de um caminhão com as mãos levantadas e foi em direção aos policiais gritando que acabara de ser assaltado e que havia sido levada a carga que estava no baú do caminhão.

A vítima relatou que parou no posto para dormir e seguiria para outras cidades para realizar as entregas de mercadorias para uma empresa. Entre as vinte e sete entregas previstas, ele já havia feito doze, nas cidades de Conselheiro Lafaiete, Carandaí e Capela Nova. Enquanto dormia na boleia do caminhão, foi surpreendido por um homem batendo na janela e anunciando o roubo.

A vítima, temendo por sua integridade física, acatou a ordem do assaltante. Em função do nervosismo, o homem disse não saber se os envolvidos estariam portando arma de fogo, apenas verificou que o indivíduo que entrou na cabine do caminhão estava com uma barra de ferro de tamanho médio e pôde observar que outros indivíduos estavam no baú do caminhão roubando a carga. Um dos suspeitos permaneceu com ele dentro da cabine e exigiu as notas fiscais, as quais foram entregue.

A equipe PM conseguiu informações de que três suspeitos estariam envolvidos no crime e que eles utilizaram um caminhão de pequeno porte, um carro e após o crime, fugiram sentido Barbacena. Com as informações os militares iniciaram rastreamento e cerco e bloqueio.

Nas proximidades da BR 265, próximo ao posto da Polícia Rodoviária estadual, foi visualizado um veículo, I/Kia, sendo realizada a abordagem. O motorista ficou extremamente nervoso e apreensivo ao ser perguntado sobre os fatos e confirmou que havia acabado de participar do roubo. A vítima de imediato reconheceu a mercadoria que estava no interior do veículo abordado.

O suspeito abordado afirmou que foi convidado a realizar o roubo de carga por dois indivíduos, mas não deu maiores detalhes. Com ele, foram encontrados itens roubados.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material recuperado.

FOTO: PMMG - Mercadoria roubada em Alfredo Vasconcelos é recuperada na BR 265

