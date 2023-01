Uma moto roubada em Ouro Branco no dia 12 de janeiro, foi recuperada na manhã desta terça (17) no bairro Jardim do Sol, em Conselheiro Lafaiete.

Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento no bairro os militares avistaram dois indivíduos na moto, Honda NX-4 Falcon, sem placa de identificação. Ao tentarem abordar os suspeitos, os mesmo abandonaram o veículo e fugiram a pé não sendo mais localizados.

Em uma consulta no sistema foi constado que a moto havia sido roubada em Ouro Branco.



O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado do Detran.

