Um caminhão perdeu o freio e atingiu uma casa na manhã desta terça (17) em Alfredo Vasconcelos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no local houve dano à casa bem como a dois carros que estavam parados na garagem da casa no momento do acidente.

O motorista do caminhão não se feriu e dispensou atendimento médico.

FOTO: CBMMG - Reprodução

