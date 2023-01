Um morador em situação de rua foi atropelado em frente a uma residência do Bairro Albinópolis, Conselheiro Lafaiete,por volta das 22h30 da quarta-feira (18). O Corpo de Bombeiros enviou uma equipe para atender a vítima, quando chegou, o indivíduo estava consciente e orientado e, conforme o registro, queixava-se de dores no abdômen, com possíveis fraturas na costela e outras escoriações.



A pessoa que o atropelou foi quem chamou os bombeiros. Ela relatou que, ao sair de casa com o automóvel, não viu que havia uma pessoa deitada na porta da garagem e com isso houve o acidente. No local, a equipe de Bombeiros realizou a imobilização em prancha rígida, e a vítima foi transportada pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o Hospital maternidade São José para atendimento médico. A Polícia Militar também compareceu ao local.

