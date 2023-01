Um cachorro, da raça Pastor Alemão, caiu em uma mina desativada, de aproximadamente 7 metros, e ficou preso na manhã desta quinta (19) no centro da cidade de São João del-Rei.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o cão caiu em um vão conhecido como "bêta" e não conseguiu sair.

Sargento Alex, chefe da equipe que realizou o resgate explicou.

"Estas bêtas então presentes por vários pontos da cidade e são do período da mineração, por volta do século XVIII. O proprietário reside próximo a uma delas e nos informou que percebeu a falta do cachorro logo no início da manhã, mas desconfia que ele tenha ido para lá durante a noite, possivelmente assustado devido às fortes chuvas e trovoadas. Ele estava a uma profundidade de cerca de 7 metros, mas não apresentava ferimentos".

Ainda, de acordo com os militares, como se tratava de um cachorro que costuma ficar agressivo quando se sente ameaçado, foi necessário que o tutor acompanhasse toda a ação.

"Nós armamos um sistema com cordas e polias para conseguirmos chegar até o cão. Depois, o amarramos e tiramos ele de lá, deixando-o sob cuidados de seu tutor", explicou Alex.

FOTO: CBMMG - Reprodução

FOTO: CBMMG - Reprodução

FOTO: CBMMG - Reprodução