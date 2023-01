Um policial militar do Rio de Janeiro de 32 anos foi indiciado pela Polícia Civil que concluiu a investigação sobre o assassinato do ex-sogro do autor, um homem que tinha 43 anos de idade na época do crime. A vítima, que era um retireiro que foi executado à tiros, enquanto trabalhava em um curral, em maio de 2015, na comunidade do Barreiro, próximo ao distrito de Bom Jesus da Cachoeira, em Muriaé. O inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça.

Apurações da equipe responsável pela investigação de homicídios em Muriaé indicaram que, dias antes, para facilitar a execução da vítima, o investigado matou os cães que vigiavam a casa na ausência da família. Após cometer o crime, testemunhas visualizaram o homem durante a fuga do local. A vítima, antes de sua morte, também confirmou quem seria o autor dos disparos.

De acordo com o delegado Glaydson de Souza Ferreira, responsável pelas investigações, destacou que o policial não aceitava o fim do relacionamento com a filha da vítima. O autor foi indiciado por homicídio duplamente qualificado.

