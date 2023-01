Um homem de 28 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (19) vendendo drogas em um carro na cidade de Outro Branco. A Polícia Militar começou a acompanhar o veículo usado pelo autora, após receber informações de que o automóvel chegaria com grande quantidade de drogas no município.

No momento da abordagem, o condutor vendia drogas para um jovem e 20 anos no Bairro Belvedere. No veículo havia 11 barras de maconha, oito tabletes da mesma droga e ainda três pés de maconha, além de três barras de cocaína. Além do entorpecente foram apreendidos com o autor R$470, diversos materiais usados na embalagem e armazenamento do material ilícito, como sacolas, balança de precisão e, também, uma máquina de cartão de crédito e três celulares. O veículo usado para a venda e transporte do material também foi apreendido. Os dois indivíduos forma presos e conduzidos à Delegacia de Polícia juntamente com todos os materiais apreendidos.

