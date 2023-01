Dois homens, que não tiveram a idade revelada, e uma mulher, de 39 anos, ficaram gravemente feridos após as motos em que estavam colidirem na noite deste domingo (22) na MG 448, km 05, próximo ao bairro Antunes, Zona Rural de Santa Bárbara do Tugúrio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros a colisão aconteceu em um cruzamento e resultou em três pessoas gravemente feridas. Os dois homens foram resgatados pelo SAMU com múltiplas fraturas e a mulher, que estava na garupa de uma das motos, foi socorrida pelos miliares para o Hospital Regional de Barbacena com suspeita de fratura em um membro inferior e escoriações.

A Polícia Militar compareceu ao local para adoção das medidas administrativas de trânsito e segurança da via. A causa do acidente não informada.

FOTO: CBMMG - Três pessoas ficam gravemente feridas em acidente na Zona Rural de Santa Bárbara do Tugúrio

