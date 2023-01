Um supermercado do Bairro Pontilhão em Barbacena foi furtado por cinco homens na tarde da sexta-feira (20). Eles teriam utilizado um veículo com placa de Juiz de Fora na fuga. Após receber a denúncia, a Polícia Militar rastreou e abordou os ocupantes de um automóvel que tinha as mesmas características do automóvel descrito na queixa.



Durante verificação, foram encontradas no portal malas sete peças de carne, 23 pares de chinelos, três copos, dois carregadores de celular e cinco aparelhos celulares. Os abordados não souberam informar a procedência do material e entravam em contradição a todo o tempo, conforme o registro policial.

As carnes, ainda de acordo com a Polícia Militar, estavam com etiquetas de um supermercado no Bairro Caiçaras. Os militares foram ao local e viram através das câmeras de monitoramento a

atuação dos autores. Todos eles foram presos e encaminhado para a Delegacia.



