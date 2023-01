Por meio de uma denúncia anônima, a Polícia Militar prendeu um motociclista de 28 anos, que tinha visitado um endereço identificado como um local em que ocorria venda de drogas na noite de domingo (22). O condutor do veículo teria acabado de fazer contato no imóvel para buscar entorpecentes. Durante a abordagem ao suspeito, foram encontradas duas pedras de crack e R$30.

No endereço, com apoio de um cão farejador, encontraram uma bucha de maconha e R$ 1.315,25, além de cartões bancários e aparelhos celulares. Não havia ninguém no imóvel, como destacou o registro. O

homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia, junto com os materiais apreendidos.