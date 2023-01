A Polícia Militar realizava um patrulhamento preventivo em Dores de Campos, no sábado (21) quando um jovem de 24 anos em uma moto estava passando e foi parado pela equipe. Segundo o registro policial, ao perceber a abordagem, o rapaz teria arrancado com a intenção de atingir o militar, causando um atropelamento.



Além de atropelar o policial, o homem ainda o arrastou por alguns metros, fugindo na sequência. O militar, de 38 anos, sofreu diversas lesões no ombro, e cotovelo, sendo necessário o seu encaminhamento à Unidade de Saúde do município de Barbacena.



Na tarde de domingo (22) as buscas pelo suspeito continuaram com reforço policial de São João del-Rei e Prados, a fim de localizar o esconderijo do autor. Foi informado que que o jovem teria sido visto no Bairro Paloma. Ele foi cercado, recebeu ordem de parada, porém, não a aceitou, tentando fugir. Foi perseguido até atolar a moto em uma via. O suspeito ainda tentou fugir a pé, mas foi detido. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.



A motocicleta que conduzia estava com documentação atrasada e faltava retrovisores. O veículo foi removido para pátio credenciado.





