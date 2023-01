Por meio de denúncia anônima a polícia militar prendeu dois homens e uma mulher que praticavam tráfico de drogas em São João del-Rei na madrugada desta segunda-feira (23). A residência, situada no Bairro Tijuco, onde muitos usuários passavam para pegar o entorpecente, foi observada pelos policiais. Um adolescente de 16 anos fez contato com alguém que estava dentro da edificação e, ao sair, a Polícia Militar abordou o rapaz e localizaram com ele uma bucha de maconha.



Poucos minutos depois, chegou um homem de 31 anos, que entrou no endereço e saiu em seguida. Ao avistar a viatura, o indivíduo arremessou um objeto que não foi encontrado, em função da falta de iluminação no ponto. Nada ilícito foi encontrado com ele, porém, havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, que foi encaminhado para a Delegacia. Um homem de 56 anos se aproximou do imóvel, da mesma maneira que os demais, com ele foram encontradas duas pedras de crack.

Durante a ação, um homem de 34 anos chegava na janela e olhava para assegurar que não havia policial observando. As equipes militares entraram no local e abordaram dois homens, de 37 anos e 34 anos e uma mulher de 46 anos. Com o autor de 37 anos foi localizado uma embalagem com 16 pedras de crack, prontas para a venda e R$20. Nada ilícito foi encontrado com os outros envolvidos. Na casa, havia ainda um tablete de maconha do tamanho aproximado de uma caixa de fósforos. O trio e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia.





Tags:

#leiaoflu | #oflu | 7 | adolescentes | Amazônia | apreensão | assassinato | Campo | Campos dos goytacazes | Comunidade de Vila Kosmos | Crime | Delmiro Gouveia | DPCA | Drogas | Estrada de Ponta Negra | Fescan | Frogas | Furto | Geral | Hortinha | Itaipuaçu | Itaocara | Jornal O Fluminense | Lavagem de Dinheiro | Lesão corporal | Maricá | Menor infrator | Niterói | O Fluminense | O Menino Que Não Sabia Chorar | Ônibus | operação | PM | Polícia | polícia civil | Polícia Federal | Polícia Militar | Preso | Presos | prisão | Quadrilha internacional | roubo | Sapê | Sorocaba | Tenente Jardim | Tráfico | tráfico de drogas | Tribunal do tráfico | Vila Alpina | Violência