Um gambá foi encontrado embaixo da escada de uma residência no Centro de São João del-Rei, nesta segunda-feira (23). Uma equipe do 2° Pelotão de Bombeiros Militar realizou a captura do animal silvestre em situação de risco.



O animal foi capturado sem ferimentos e, posteriormente, foi solto em seu hábitat natural, longe do perímetro urbano.