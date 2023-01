Um estabelecimento comercial foi roubado no último domingo, no bairro José Mendonça, em Rio Pomba. De acordo com a PM, o gerente chamou os militares após identificar que a porta do mercado havia sido arrombada. Além disso, haviam sido furtados 49 garrafas de vinho, um botijão de gás, alimentos e uma quantia em dinheiro. A perícia esteve no local e coletou informações sobre os suspeitos. Ninguém foi encontrado. As investigações seguem em andamento.