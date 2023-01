Um carro, com cinco ocupantes, entre eles um bebê de 7 meses, bateu na lateral de um caminhão deixando o motorista preso às ferragens, na manhã de segunda (23) na BR 265, KM 215, em Barbacena.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro seguia sentido Barroso/Barbacena, e o caminhão fazia a conversão em frente à empresa Nexus Ligas em Barbacena. Ao chegarem ao local três vítimas do carro, uma mulher de 39 anos, um idoso de 79 e o bebê de 7 meses, e o motorista do caminhão, um homem de 60 anos, já se encontravam do lado de fora dos veículos sendo atendidos por uma equipe de socorro sem ferimentos graves aparentes.

Uma outra vítima, um a idosa de 70 anos, estava dentro do carro no banco traseiro, atrás do motorista, com dificuldades para sair, porém não estava presa às ferragens.

O motorista do automóvel, um homem de 34 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser estabilizado antes de ser removido. O homem apresentava um quadro clinico de lesão de músculo e pele no braço esquerdo, laceração na região clavicular e escapula do lado esquerdo e ferimento no superior do tórax, mas sem fraturas aparente.

O motorista do automóvel ficou aos cuidados da equipe de socorro que o conduziu até o pronto atendimento do Hospital Regional de Barbacena para onde todas as vítimas foram encaminhadas.



Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, o local foi liberado e o veículo acidentado retirado pelo auto socorro Pátio Itajuru. Com a retirada dos veículos acidentados foi necessário a utilização de serragem para contenção do vazamento de óleo do motor do automóvel na pista evitando novos acidentes.





FOTO: CBMMG - Acidente entre carro e Caminhão na BR 265 em Barbacena

