Dois homens, um de 42 anos e outro que não teve a idade revelada, foragidos da justiça foram presos em Barbacena e São João del-Rei na noite desta terça (24).

BARBACENA

Segundo informações da Polícia Militar, no início da noite de terça (24), os militares receberam informações de que o homem de 42 anos, teria um mandado de prisão em aberto, e estava realizando comércio ilegal de entorpecentes utilizando de um carro, um0 Honda Civic.

O suspeito foi visualizado dirigindo o veículo no Bairro Grogotó, quando os policiais o abordaram.

Durante buscas, nada de ilícito foi localizado. Após consulta junto aos sistemas informatizados, foi constatado o mandado de prisão.

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

SÃO JOÃO DEL-REI

De acordo com PM, na noite de terça (24) por volta das 19h04, os militares receberam uma denúncia anônima de que o homem, que não teve a idade revelada, foragido da justiça, estaria no bairro Pio XII.



As Equipes se deslocaram até o local indicado na denúncia e localizaram o indivíduo em uma residência. Com ele também foi localizado uma pequena porção de maconha.



O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão

